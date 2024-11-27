Киев, 28 ноября, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Главное преступление, которое совершил глава киевского режима Владимир Зеленский, перед украинцами — он заставил граждан разувериться в своей стране. Такое мнение выразил 27 ноября в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране», — констатировал Дубинский.

По мнению депутата, Украина под руководством Зеленского стала страной, из которой граждане хотят сбежать. Дубинский отметил, что все, кого «людоловы Зеленского не смогли утилизировать», мечтают выехать из страны, как только откроют границы.

«В этом и цель политики действующей власти, и ее единственное на сегодня реальное достижение — «країна мрії Зеленського» (страна мечты Зеленского. — Прим. ред.), из которой все хотят бежать», — подчеркнул депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению депутата Рады Дубинского, глава киевского режима Зеленский для интеграции Украины в Евросоюз способен сократить население до 10 млн человек. Он пояснил, что страна с населением 10 млн человек значительно легче интегрируется в Евросоюз, так как на 40 млн населения необходима одна квота для евродепутатов, на 10 млн — в четыре раза меньше.

Украину от демографической катастрофы может спасти лишь капитуляция, считает научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос. Демографический кризис, по его словам, является одним из самых трагических последствий конфликта, так как сотни тысяч украинских бойцов погибли и свыше 12 млн украинцев покинули свою страну.

Как отмечается в докладе ООН «Перспективы мирового населения — 2024», численность населения Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. По состоянию на начало 2024 года население Украины составляет порядка 37 млн человек.

Украинский экономист Алексей Кущ полагает, что за 75 лет население Украины может сократиться до 10 млн человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.