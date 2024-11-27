Киев, 27 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский для интеграции Украины в Евросоюз способен сократить население до 10 млн человек. Об этом заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

President.gov.ua Александр Дубинский

«Общая цель — сократить количество населения до 10 млн человек и получить за это бабки. Для аграрного бизнеса сокращение численности граждан идеально… Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населённых пунктов, не нужно строить школы, … детские сады», — выразил мнение депутат на своём YouTube-канале.

По словам Дубинского, страна с населением 10 млн человек значительно легче интегрируется в Евросоюз: на 40 млн населения необходима одна квота для евродепутатов, на 10 млн — в четыре раза меньше.

Также депутат узнал, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак едет в США с идеей продать 3,7 млн украинцев для военного конфликта за 300 млрд долларов.

«Великолепная сделка. По 80 тысяч за одного украинца», — отметил Дубинский.

Депутат-оппозиционер обвинил Зеленского в торговле людьми и назвал главу киевского режима «лучшим рабовладельцем в истории».

Как сообщало ИА Регнум, Украину от демографической катастрофы может спасти лишь капитуляция, считает научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос. Демографический кризис, по его словам, является одним из самых трагических последствий конфликта, так как сотни тысяч украинских бойцов погибли и свыше 12 млн украинцев покинули свою страну. Из-за этого на Украине образовался дефицит населения. По мнению эксперта, демографическую ситуацию, которая была до конфликта, вряд ли удастся восстановить, как бы ни старался киевский режим и его международные сторонники репатриировать миллионы украинских беженцев по всему миру. При этом Киев, похоже, согласился подчиниться плану Запада «воевать до последнего украинца», добавил Лейрос.

По данным аналитического центра «Украинский институт будущего», на начало июня на территории, которую Киев считал своей, проживало 29 млн человек. В учреждении уточнили, что численность жителей страны с начала 2022 года уменьшилась на 8,6 млн граждан.