Нью-Йорк, США, 14 июля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Численность населения Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. Об этом говорится в докладе ООН «Перспективы мирового населения — 2024».

Francisco Seco/AP/TASS

Отмечается, что по состоянию на начало 2024 года население Украины составляет порядка 37 млн человек.

При этом в ООН ожидают, что численность населения Земли к 2084 году достигнет максимума за XXI век и составит 10,3 млрд человек, однако к 2100 году она сократится до 10,2 млрд.

Также эксперты прогнозируют, что к концу столетия средняя продолжительность жизни составит 81,7 года.

Как ранее передавало ИА Регнум, директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что численность населения Украины уже никогда не достигнет 52 млн человек, как было в 1993 году. По её оценкам, к 2033 году численность населения страны может достигнуть 35 млн человек. Она отметила, что это самый оптимистичный сценарий.

В августе 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что на подконтрольных ВСУ территориях проживает менее 20 млн человек. Он подчеркнул, что численность этой страны сократилась с 2001 года в 2,5 раза.

В июне 2023 года «Украинский институт будущего» опубликовал информацию о численности населения Украины. По данным учреждения, на тот момент на территориях, которые Киев считает своими, якобы проживало 29 млн человек, а с начала 2022 года численность населения страны уменьшилась на 8,6 млн человек.