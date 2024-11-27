Москва, 28 ноября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Страны Запада практически все стали противниками России, но стран-друзей у Москвы гораздо больше. Об этом 27 ноября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Нашими союзниками, нашими друзьями являются те, кто не заявил: «Россия — наш противник». А это огромное количество стран. Это страны Глобального Юга, Азии, арабские страны и очень много других стран», — отметил Медведев.

При этом замглавы Совбеза РФ уточнил, что стран, выступающих как противники России, значительно меньше, по сути, это весь западный мир.

«Но это их решение. Друзей у нас больше», — подчеркнул Медведев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил замглавы Совбеза РФ Медведев, страны НАТО уже вступили в войну с Россией. Он пояснил, что это стало очевидно после того, как Запад разрешил Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по России.

Медведев не исключил любые варианты, в том числе удары, в случае разрастания украинского конфликта из-за действий Запада. По словам Медведева, союзники Украины должны понимать, что они воюют на стороне киевского режима. При этом западные страны воюют не только поставляя ВСУ оружие и оказывая финансовую помощь, они воюют напрямую, давая цели на территории России и управляя действиями американских или европейских ракет.

Российские власти неоднократно заявляли, что действия западных стран привели к беспрецедентной эскалации и событиям, которые по масштабу превосходят Карибский кризис, — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.