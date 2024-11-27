Астана, 27 ноября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС. Об этом 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на встрече лидеров БРИКС в октябре было принято решение об учреждении новой категории — государств-партнёров объединения.

«Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября посол Казахстана в России Даурен Абаев заявил, что республика пока воздержалась от подачи заявки в БРИКС, но страну наделили статусом партнёра объединения.

Путин 18 октября заявил, что практика показала, что расширение БРИКС — это правильный шаг, потому что оно повышает авторитет и влияние организации в мире. Он отметил, что объединение движется в правильном направлении. Входящие в объединение государства фактически являются драйверами экономического мирового роста, подчеркнул российский лидер.