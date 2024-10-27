Астана, 27 октября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Казахстан пока воздержался от подачи заявки в БРИКС, но страну наделили статусом партнёра объединения. Об этом сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев.

ИА Регнум БРИКС, Казань

«Для начала мы получили статус страны — партнёра БРИКС. Это уже большой шаг. Пока мы воздержались от подачи заявки на членство, и по этому поводу были определённые, подчеркну, беспочвенные инсинуации в СМИ», — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Абаев добавил, что Казахстан готов поддерживать продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие своим национальным интересам. Страна с пристальным вниманием продолжит отслеживать развитие организации и укреплять продуктивный диалог, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября советник и пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС. При этом он отметил, что Астана поддерживает призывы стран организации приложить все усилия для построения справедливого миропорядка. В настоящее время, по его словам, казахстанская дипломатия отдаёт приоритет ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

Россия с уважением относится к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Казахстан самостоятельно принимает решения по вопросу об участии или неучастии в каких-либо организациях.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что практика показала, что расширение БРИКС — это правильный шаг, потому что оно повышает авторитет и влияние организации в мире. Он отметил, что объединение движется в правильном направлении. Входящие в объединение государства фактически являются драйверами экономического мирового роста, продолжил российский лидер.