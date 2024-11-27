Астана, 27 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Первый запуск с космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» в Казахстане запланирован на 2025 год. Об этом 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану.

Пресс-служба космодрома «Байконур»

«Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем году», — отметил он.

Путин отметил, что России и Казахстану удалось сохранить и приумножить тесное сотрудничество в области космических исследований. Реализация проекта «Байтерек» позволит создать новый ракетно-космический комплекс для запусков перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».

Как передавало ИА Регнум, в апреле министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщило, что КРК «Байтерек» планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. При этом с 2025 по 2027 год с этой площадки будут сделаны три испытательных запуска с ракетой-носителем «Союз-5».

В ноябре 2023 года Путин и Токаев сделали совместное заявление, в котором отметили, что Россия помогает в создании КРК «Байтерек». Цель работы — развитие в Казахстане национальных программ космических исследований.