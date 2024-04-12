Астана, 12 апреля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Байтерек» запланирован на 2028 год, сообщили 12 апреля ТАСС в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Global Look Press

«Согласно плану-графику работ по созданию КРК «Байтерек» с ракетой-носителем «Союз-5», в период с 2025 по 2027 год планируется провести три испытательных пуска», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что первый испытательный пуск предварительно запланирован на декабрь 2025 года, второй — на октябрь 2026 года, третий — на октябрь 2027 года. Ввод КРК «Байтерек» в эксплуатацию должен состояться в 2028 году.

Как передавало ИА Регнум, в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, опубликованном после переговоров лидеров двух стран в ноябре 2023 года, отмечалось, что Россия способствует созданию в Казахстане космического ракетного комплекса «Байтерек». Потенциал двусторонних связей России и Казахстана содержится в том числе в наукоёмких и высокотехнологичных областях, в том числе в области космической деятельности, указали главы государств.