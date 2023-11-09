Москва, 9 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Россия способствует созданию в Казахстане космического ракетного комплекса «Байтерек», говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте Кремля.

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Отмечается, что потенциал двусторонних связей содержится в наукоёмких и высокотехнологичных областях, в том числе в области космической деятельности.

«Россия способствует созданию в Казахстане космического ракетного комплекса «Байтерек», — говорится в сообщении.

Цель этой масштабной работы — развитие в Казахстане национальных программ космических исследований.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября российский лидер Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана с Касым-Жомартом Токаевым в Астане заявил, что стратегическое партнёрство и союзничество между Россией и Казахстаном уверенно развивается.

Лидеры двух стран подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы.

Ранее в интервью «Казахстанской правде» Путин отметил, что отношения двух стран построены на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.