Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован исключительно в спасении своей собственной шкуры и для достижения этой цели не погнушается даже раздувания пожара мировой войны. Такое мнение высказал 27 ноября зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«На повестке дня украинской дипломатии сегодня стоит исключительно спасение шкуры Зеленского и его клики. Даже если для этого придется погрузить в пучину войны весь мир», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

Полянский также призвал членов Совбеза задуматься об этом во время принятия решений.

Как передавало ИА Регнум, российские дипломаты неоднократно взывали ООН образумиться и трезво оценить природу киевского режима и те угрозы, которые исходят от него. Так, представитель РФ при Совбезе ООН Василий Небензя указывал в сентябре, что Украина, находясь под диктатурой Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.

Британский эксперт Александр Меркурис 1 ноября заявил, что глава киевского режима осознаёт проигрыш Украины в конфликте с Россией. Эксперт добавил, что на фоне этого представители киевского режима пытаются заставить Запад сражаться за них.

2 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский знает, что, как только конфликт на Украине завершится, с ним будет покончено. Поэтому, по словам Боуза, у киевского диктатора нет абсолютно никакой мотивации для прекращения боевых действий.