Полянский: Зеленский пытается спасти свою шкуру даже ценой мировой войны
Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован исключительно в спасении своей собственной шкуры и для достижения этой цели не погнушается даже раздувания пожара мировой войны. Такое мнение высказал 27 ноября зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«На повестке дня украинской дипломатии сегодня стоит исключительно спасение шкуры Зеленского и его клики. Даже если для этого придется погрузить в пучину войны весь мир», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.
Полянский также призвал членов Совбеза задуматься об этом во время принятия решений.
Как передавало ИА Регнум, российские дипломаты неоднократно взывали ООН образумиться и трезво оценить природу киевского режима и те угрозы, которые исходят от него. Так, представитель РФ при Совбезе ООН Василий Небензя указывал в сентябре, что Украина, находясь под диктатурой Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.
Британский эксперт Александр Меркурис 1 ноября заявил, что глава киевского режима осознаёт проигрыш Украины в конфликте с Россией. Эксперт добавил, что на фоне этого представители киевского режима пытаются заставить Запад сражаться за них.
2 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский знает, что, как только конфликт на Украине завершится, с ним будет покончено. Поэтому, по словам Боуза, у киевского диктатора нет абсолютно никакой мотивации для прекращения боевых действий.