Лондон, 2 ноября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что Украина проиграла в конфликте с Россией и хочет втянуть в него Запад. Об этом 1 ноября заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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«Они знают, что проигрывают, Зеленский и [руководитель офиса главы киевского режима Андрей] Ермак — все эти люди. Они пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них», — сказал Меркурис.

По его словам, Киев по сути призывает Запад дать ему всё, что он хочет, и при этом заявляет о «чудовищной катастрофе» в случае своего поражения. Эксперт добавил, что правительство Украины не способно вести переговоры, даже когда вокруг них всё рушится.

Как ранее передавало ИА Регнум, Меркурис заявил, что продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала специальной военной операции. По его словам, исключением можно назвать только первые месяцы СВО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции произошёл перелом. Он отметил, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, идёт активное выдавливание противника.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском российских военных. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.