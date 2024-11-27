Берлин, 27 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В настоящее время НАТО борется с Россией за новый миропорядок. Об этом заявил замглавнокомандующего объединёнными силами Североатлантического альянса по трансформации генерал Кристиан Бадиа.

NIDS/NATO Multimedia Library

«Противостояние с Россией — это не просто «холодная война 2.0». Здесь речь идёт о новом миропорядке», — процитировала его 26 ноября газета Süddeutsche Zeitung.

По словам генерала, Россия совместно с Китаем, КНДР и Ираном якобы вместе ведут разработку спутников и гиперзвукового оружия. Государства наращивают потенциал в киберсфере. Также упомянутые страны при участии Бразилии, Индии и ЮАР посягают на доминирование Запада, подчеркнул Бадиа.

Как сообщалоИА Регнум, 25 ноября глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, заявив о возможных ударах по РФ, также призвал восполнить запасы оружия стран НАТО. По его словам, НАТО следует больше инвестировать в ПВО и системы высокоточного вооружения. Он также выступил за нанесение первого удара по России в случае конфликта.

На следующий день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны сознательно ведут дестабилизацию обстановки в ключевых регионах мира. Элиты коллективного Запада не хотят мириться с утратой ими былого могущества, подчеркнул он.

27 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США и другие страны — союзники НАТО близки к их признанию полноценными участниками вооружённого конфликта с Россией. По мнению российского дипломата, Запад пребывает в опасной иллюзии о возможности стратегической победы над Россией.