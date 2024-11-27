Москва, 27 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. США и другие страны — союзники НАТО близки к их признанию полноценными участниками вооружённого конфликта с Россией. Об этом 27 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

РИА Новости/Владимир Трефилов

«Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО <…> полноценными участниками конфликта», — заявил Рябков в интервью RT.

По мнению российского дипломата, Запад пребывает в опасной иллюзии о возможности стратегической победы над Россией. Замглавы МИД подчеркнул, что ядерную державу не победить.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают возможность нанесения превентивных ударов по РФ в случае вооружённого конфликта. В связи с этим он заявил, что странам альянса следует укреплять противовоздушную оборону, усиливать системы нанесения высокоточных ударов и восполнить запасы вооружений.

Комментируя это заявление, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что, обсуждая возможность нанесения ударов по территории России, натовцы отбросили всяческие приличия.