Москва, 27 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Российские учёные создали и успешно испытали инновационную систему для защиты от ударных беспилотников самолётного типа. Об этом 27 ноября сообщило «РИА Новости», ссылаясь на материалы разработчиков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Система представляет собой надёжную конструкцию, состоящую из сеток, соединённых с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — процитировало издание документ.

Для разработки новой схемы защиты взяли тактико-технические характеристики иностранных БПЛА самолётного типа, в том числе их массу до 60 кг, среднюю скорость от 110 до 150 км/ч, полезную нагрузку от 20 до 29 кг, длину фюзеляжа 2,8 м и размах крыльев до 4,8 м. Систему испытали на одном из подмосковных полигонов, она показала эффективность и надёжность.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что нужно искать новые средства уничтожения БПЛА. Это позволит защитить жизни российских бойцов, мирных жителей, а также военные объекты и критически важную гражданскую инфраструктуру.

Пресс-служба Народного фронта в сентябре сообщила, что российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба передают российским бойцам на фронт инновационные системы радиоэлектронной борьбы «Гроза» для подавления беспилотников противника. Энтузиасты разрабатывают приборы для установки на броне или в окопах.