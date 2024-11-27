Российские учёные успешно испытали новую систему защиты от беспилотников
Москва, 27 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Российские учёные создали и успешно испытали инновационную систему для защиты от ударных беспилотников самолётного типа. Об этом 27 ноября сообщило «РИА Новости», ссылаясь на материалы разработчиков.
«Система представляет собой надёжную конструкцию, состоящую из сеток, соединённых с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — процитировало издание документ.
Для разработки новой схемы защиты взяли тактико-технические характеристики иностранных БПЛА самолётного типа, в том числе их массу до 60 кг, среднюю скорость от 110 до 150 км/ч, полезную нагрузку от 20 до 29 кг, длину фюзеляжа 2,8 м и размах крыльев до 4,8 м. Систему испытали на одном из подмосковных полигонов, она показала эффективность и надёжность.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что нужно искать новые средства уничтожения БПЛА. Это позволит защитить жизни российских бойцов, мирных жителей, а также военные объекты и критически важную гражданскую инфраструктуру.
Пресс-служба Народного фронта в сентябре сообщила, что российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба передают российским бойцам на фронт инновационные системы радиоэлектронной борьбы «Гроза» для подавления беспилотников противника. Энтузиасты разрабатывают приборы для установки на броне или в окопах.