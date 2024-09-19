Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Для защиты военных и гражданских объектов России необходимо искать средства поражения беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

РИА Новости/Валерий Шарифулин/POOL

«Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радио-электронного и огневого поражения», — сказал глава государства.

Он отметил, что подобные меры позволят как сохранить жизни военных и мирных жителей, так и усилить защиту военной техники, критических важных объектов и гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум 19 сентября, в рамках совещания Путин заявил, что спецоперация подтвердила эффективность многоцелевого использования беспилотных систем в зоне боевых действий. Важность темы беспилотников сейчас стала понятна всему мировому сообществу, подчеркнул он.

Глава государства сообщил о планах в 2024 году увеличить выпуск беспилотников в 10 раз. Началось расширение линейки иных беспилотных систем, таких как безэкипажные катера и роботизированные платформы, отметил президент. До конца года Вооружённые силы России получат порядка 1,4 млн различных дронов.

Ранее в этот же день российский лидер осмотрел образцы БПЛА на площадке петербургского «Специального технологического центра». Путину продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирующего боеприпаса.