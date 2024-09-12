Москва, 12 сентября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта разрабатывают и передают бойцам ВС России инновационные системы РЭБ «Гроза». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба общественной организации.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Как уточнили в ОНФ, недавно российским военным была передана партия подавителей беспилотников из 80 изделий «Гроза-броня». Ожидается, что в ближайшие месяцы Народный фронт передаст на передовую порядка 200 систем РЭБ «Гроза».

«Гроза-броня» — это подавитель дронов, который ставится на тяжёлую технику и защищает именно от FPV-дронов, при включении РЭБа они теряют управление и падают, не долетая до цели. Также мы изготавливаем окопные РЭБ, они защищает опорные пункты и укрепления наших военных от угроз и от гражданских дронов-разведчиков, типа «мавика», — отметил инженер производства «Гроза» Артём.

Российские военные положительно оценили системы. В свою очередь, Кулибин-клуб помогает инженерам достать необходимые комплектующие и наладить поставки от других разработчиков.

При этом около 95% сотрудников производства являются студентами.

По словам студента и сотрудника производства Владимира, работа помогает чувствовать общность с участниками спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, волонтёры Народного фронта на пожертвования учёных приобрели средства РЭБ для маршрутных автобусов в Белгородской области.

11 сентября общественная организация сообщила, что волонтёры Народного фронта передали военным танковых войск необходимое оборудование и технику. Бойцы получили генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.