Киев, 27 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства России в Познани после закрытия российского диппредставительства по решению властей. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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«Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Я благодарен польскому коллеге за это предложение», — процитировало его агентство «Укринформ».

Дипломат добавил, что польской стороне уже направили официальную ноту с соответствующим запросом и ожидают решения. По его словам, в Великопольском воеводстве, столицей которого является Познань, проживают немало украинских граждан. Здание в городе позволило бы расширить консульское присутствие Украины в стране.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.

В ноябре Сикорский заявил о намерении передать здание российского консульства в Познани Украине. По его словам, сети консульств Украины недостаточно для удовлетворения консульских потребностей из-за беспрецедентного роста числа украинских граждан в Польше.

Российский посол в Польше Сергей Андреев 26 ноября сообщил, что генконсульство в Познани прекратит работу 28 ноября. Российские дипломаты сначала отправятся в Варшаву, откуда 29 ноября вылетят в Калининград.