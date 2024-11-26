Познань, Польша, 26 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в польском городе Познань прекратит работу 28 ноября. Об этом сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев.

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Российские дипломаты сначала отправятся в Варшаву, откуда 29 ноября вылетят в Калининград, передало его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.

19 ноября Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся в стране российские консульские представительства, если Россия якобы продолжит организовывать «акты саботажа» в Европе. Двумя днями ранее он же заявил о намерении передать здание российского консульства в Познани Украине. По его словам, сети консульств Украины недостаточно для удовлетворения консульских потребностей из-за беспрецедентного роста числа украинских граждан в Польше.