Варшава, 18 ноября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Здание российского консульства в Познани может отдать Украине Польша. Об этом 17 ноября заявил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

Как пояснил Сикорский, договор аренды здания российского консульства истекает в конце ноября, речь идёт о десятке дней. При этом сети консульств Украины недостаточно для удовлетворения консульских потребностей.

«Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Имейте в виду, что консульства занимаются практическими делами — это всевозможные законодательные акты, рождаются дети, люди умирают», — уточнил глава МИД Польши.

На вопрос, возможна ли передача здания консульства в Познани Украине, Сикорский ответил, что на такую просьбу со стороны Киева в Варшаве «посмотрели бы с величайшей симпатией».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани. 23 октября глава польского МИД заявил, что Польша пока не планирует высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран. В ответ на это Захарова заявила, что, кроме подобных угроз, польский министр «больше ничего и не умеет».