В Польше заявили о намерении передать Украине здание консульства России
Варшава, 18 ноября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Здание российского консульства в Познани может отдать Украине Польша. Об этом 17 ноября заявил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.
Как пояснил Сикорский, договор аренды здания российского консульства истекает в конце ноября, речь идёт о десятке дней. При этом сети консульств Украины недостаточно для удовлетворения консульских потребностей.
«Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Имейте в виду, что консульства занимаются практическими делами — это всевозможные законодательные акты, рождаются дети, люди умирают», — уточнил глава МИД Польши.
На вопрос, возможна ли передача здания консульства в Познани Украине, Сикорский ответил, что на такую просьбу со стороны Киева в Варшаве «посмотрели бы с величайшей симпатией».
Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 октября МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст Варшаве болезненный ответ за отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани. 23 октября глава польского МИД заявил, что Польша пока не планирует высылать российского посла Сергея Андреева из Варшавы, однако это может произойти вследствие эскалации в отношениях двух стран. В ответ на это Захарова заявила, что, кроме подобных угроз, польский министр «больше ничего и не умеет».