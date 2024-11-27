Санкт-Петербург, 27 ноября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Сотрудники Ленинградской атомной станции (ЛАЭС) успешно испытали российский химический состав для радиационного мониторинга «Лира-1», который может заместить импортные аналоги. Об этом 27 ноября заявил главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Технические характеристики протестированного жидкосцинтилляционного коктейля сравнимы с аналогичными характеристиками жидкосцинтилляционного коктейля импортного производства, который в настоящее время используется в лаборатории», — процитировало его ТАСС.

Новый химсостав разработали учёные Курчатовского института. Характеристики «Лиры-1» соответствуют необходимым требованиям для определения активности бета-излучающих радионуклидов в жидких средах на атомных станциях, добавил Беляев.

Он рассказал, что на ЛАЭС провели несколько десятков проверок нового состава при различных параметрах. Разработка очень актуальна, учитывая то, что поставки многих зарубежных товаров и ресурсов в настоящее время ограничены или даже невозможны.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре встретился с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Глава учреждения заявил, что исследовательская инфраструктура России в ближайшие пять-восемь лет станет лучшей в мире.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, комментируя эту встречу, напомнил, что Курчатовский институт является одним из ключевых исследовательских центров, который работает в сфере ядерной науки. Исследования, которые он проводит в симбиозе с государственными программам, помогают России преодолеть разрыв между академической наукой и практической, который возник ещё в начале 2000-х.