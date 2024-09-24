Москва, 24 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с директором Курчатовского института Михаилом Ковальчуком имеет большую важность как для внутренней, так и для внешней политики России, считают эксперты.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Встреча президента РФ Путина и руководителя Курчатовского института Ковальчука

Так, в беседе ИА Регнум с политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов напомнил, что Курчатовский институт — один из ключевых и старейших институтов, который работает в области ядерной науки. Работа ведётся по двум основным направлениям — военному и гражданскому.

«Военная — это обеспечение ядерной безопасности страны. И это направление нужно развивать. Эта встреча крайне важна в контексте того, что Запад сейчас размышляет, давать ли Вооружённым силам Украины больше возможностей, и вообще не погрозить ли нам ядерной дубиной. Так что эта встреча имеет и внешнеполитический контекст», — объяснил политолог.

Второе важное направление — развитие мирного атома и работа в области гражданских технологий.

Те фундаментальные исследования, которые проводит Курчатовский институт в симбиозе с государственными инициативами, помогают России преодолеть возникший еще в начале «нулевых» разрыв между академической наукой и практической. Баширов обратил внимание на то, что у студентов появилась возможность получить не только теоретические знания, но и практические навыки.

«Есть национальный проект «Наука и университеты». Я недавно был в Томске и сам увидел, как он реализуется. При вузах появляются лаборатории, в которых могут работать студенты. Со второго, третьего курса они не просто получают теоретические знания они имеют доступ к практике. Могут реализовать свои идеи на деле. Своими руками», — рассказал эксперт.

В то же время рядом с такими университетскими кластерами созданы и свободные экономические зоны. Сочетание университетских лабораторий и площадок прорывных проектов приносит очень весомый результат для российской науки, объяснил Баширов.

Он также отметил, что Курчатовский институт на базе Дальневосточного федерального университета реализует программу «Русский источник фотонов». В Ленинградской области есть проект, связанный с высокоточным реактором.

«Этот симбиоз президента в первую очередь и интересовал, потому что, когда такие институты курируют ещё такую общую университетскую деятельность, это снова создаёт связь между академической и практической науками», — указал он.

В фокусе Курчатовского института остаются и другие важные для России направления: и атомная медицина, нацеленная на лечение смертельных заболеваний, таких как рак, и вопросы биологической безопасности, и, конечно, атомная энергетика.

По мнению Баширова, в России можно ожидать в скором времени прорывных технологий, которые позволили ли бы создать беспрерывный цикл ядерного деления, когда не надо будет менять ядерное топливо на АЭС, уменьшится и размер самих станций, что значительно сократит траты на их возведение.

Эксперт напомнил, что только в РФ есть плавучие АЭС, которые помогают решать вопросы и задачи в условиях Крайнего Севера и в других регионах, где есть дефицит электроэнергии.

«Маломощные станции России вскоре появятся и в Узбекистане. Там сложный рельеф, который не позволяет устойчиво обеспечить поставку электроэнергии обычным способом. К нам тянутся сегодня не только дальние страны, где мы строим АЭС, как в Турции, например, «Аккую», но и соседи, которым интересны маломощные АЭС», — добавил Баширов.

В свою очередь кандидат юридических наук, член-корреспондент РАН, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов также подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Михаила Ковальчука — это не только признание огромных заслуг Курчатовского института, который уже давно вышел за пределы работы по атомной энергетике, но и ещё один импульс для развития, формирования технологического и информационного суверенитета.

«Почему информационный — потому что именно Курчатовский институт стоял у истоков Рунета. И такая работа будет продолжаться со всё возрастающей эффективностью в ближайшие годы», — объяснил Кирьянов.

Он подчеркнул, что Курчатовский институт, как научно-исследовательский центр мирового уровня, даёт результаты не только в фундаментальной науке, прикладной, связанной с энергетикой, но и занимается конкретными проблемами, которые сегодня волнуют людей. Институт помогает решать эти вопросы, чтобы людям жилось легче и комфортнее.

«Так, ИИ и его использование в рамках умного города можно привести в пример», — сказал депутат.

Кирьянов выразил уверенность в том, что такой научный кластер мирового значения и один из лидеров мира науки, как Курчатовский институт, ещё многим всех удивит в ближайшее время. В том числе достижениями, о которых пока открыто не говорят.