Москва, 23 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, сообщила 23 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

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В частности, Ковальчук рассказал российскому лидеру, что Курчатовский институт разработал прототипы ракетных двигателей для полётов в дальний космос.

«У нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полёта в дальний космос», — сообщил он.

Также на встрече с Путиным Ковальчук заявил, что исследовательская инфраструктура России в ближайшие пять-восемь лет станет лучшей в мире.

Как передавало ИА Регнум, в июне Михаил Ковальчук на церемонии вручения государственных премий заявил, что в России разработали уникальные ядерные технологии, которых нет нигде в мире.

12 июня президент России подписал указ о присуждении Ковальчуку государственной премии в области науки и технологий. Наравне с главой Курчатовского института премию получили научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля Евгений Адамов и советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Владимир Асмолов.