Москва, 27 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия обладает супероружием, которое будет применено в случае агрессии. Об этом 27 ноября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Петр Ковалев/ТАСС Валентина Матвиенко

«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент [РФ Владимир Путин], ответ всегда будет», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.

Она назвала запуск Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» мощнейшим актом современной геополитики, значимость которого ещё долго будет раскрываться. Также спикер Совфеда отметила, что заявление президента Путина и применение «Орешника» заложили потенциал для мирных переговоров по Украине.

Она добавила, что эскалацию нагнетает не Россия. Москве приходится отвечать на неё.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Путин в своём видеообращении заявил, что по российским военным объектам в Курской и Брянской областях были применены американские ракетные системы ATACMS и HIMARS и британские Storm Shadow. Российская система противовоздушной обороны уничтожила все ракеты. Президент подчеркнул, что конфликт, спровоцированный Западом, приобрёл элементы глобального характера.

В качестве ответной меры Россия провела успешные испытания баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении, нанеся комбинированный удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Комментируя это событие, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум отметил, что для применения Storm Shadow и ATACMS необходимы специальные знания, которыми в украинской армии никто не обладает. Пока только у США, Великобритании и Франции есть соответствующие системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации.