Мелитополь, 27 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России взяли под огневой контроль все линии снабжения и транспортные коридоры украинских формирований в посёлке Великая Новосёлка, расположенном в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Рогова, сейчас в восточной части населённого пункта ведутся боестолкновения, инициатива в которых принадлежит российским войскам.

«Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — процитировало его слова «РИА Новости».

Великая Новосёлка находится на стыке Запорожской области и ДНР, продвижение к ней позволит армии России взять под огневой контроль трассу снабжения группировок украинской армии между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Рогов рассказал, что российские военные вышли на окраины посёлка Великая Новосёлка. По его словам, украинские боевики оборудовали в этом населённом пункте крупный командный и логистический пункт.

В российских силовых структурах 7 ноября сообщили, что армия России взяла под огневой контроль трассу снабжения в Великой Новосёлке. Это была последняя крупная трасса, по которой украинская армия снабжала свою группировку в посёлке.