Военные ВС РФ взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новосёлке
Мелитополь, 27 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России взяли под огневой контроль все линии снабжения и транспортные коридоры украинских формирований в посёлке Великая Новосёлка, расположенном в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 ноября сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, сейчас в восточной части населённого пункта ведутся боестолкновения, инициатива в которых принадлежит российским войскам.
«Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — процитировало его слова «РИА Новости».
Великая Новосёлка находится на стыке Запорожской области и ДНР, продвижение к ней позволит армии России взять под огневой контроль трассу снабжения группировок украинской армии между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.
Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Рогов рассказал, что российские военные вышли на окраины посёлка Великая Новосёлка. По его словам, украинские боевики оборудовали в этом населённом пункте крупный командный и логистический пункт.
В российских силовых структурах 7 ноября сообщили, что армия России взяла под огневой контроль трассу снабжения в Великой Новосёлке. Это была последняя крупная трасса, по которой украинская армия снабжала свою группировку в посёлке.