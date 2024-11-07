Донецк, 7 ноября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли под огневой контроль трассу снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 ноября сообщили в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Последняя крупная трасса, по которой снабжается группировка противника в Великой Новоселке, теперь под огневым контролем российской артиллерии», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября российские подразделения улучшили положение на донецком направлении и выбили военных ВСУ с позиций северо-западнее Золотарёвки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что также ВС РФ продвинулись по направлению Северска западнее от населённого пункта Верхнекаменское. По его словам, положение российских войск создаёт серьезную угрозу украинским военным, позиции которых расположены юго-западнее Белогоровки.

Российские силы 6 ноября освободили населённые пункты Антоновка и Максимовка в ДНР.

Вооружённые силы России 5 ноября поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики, используемые для обеспечения ВСУ, и нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах в зоне СВО. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1900 человек.