Луганск, 27 ноября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований жалуются своему командованию на серьёзное давление, которое оказывают на них Вооружённые силы России возле Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 27 ноября сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Противник рапортует о серьёзном давлении со стороны ВС РФ у Макеевки и Невского. Из перехваченных данных вышестоящему командованию вооружённых формирований Украины стало известно о серьёзном натиске наших войск на протяжении длительного времени в районах населённых пунктов Новоегоровка, Петровское (украинское название — Грековка), Новолюбовка, Ивановка и Терны», — написал он в своём Telegram-канале.

Марочко уточнил, что разведка украинской армии сообщила о серьёзном преимуществе в численном составе, вооружении и военной технике у ВС России на некоторых участках фронта, из-за чего ВСУ потеряли на них свои позиции.

Эксперт отметил, что также в перехваченных российскими военными сообщениях украинские боевики высказывают мнение, что одновременные активные боевые действия на ряде участков линии боевого соприкосновения могут негативным образом отразиться на обороноспособности ВСУ «по ряду объективных причин».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 ноября, что динамика на фронте неблагоприятна для украинской армии. По мнению представителя Кремля, это может стать темой заседания совета Украина — НАТО.

Ранее в этот же день источник в российских силовых структурах рассказал, что расстояние от позиций армии России до Днепропетровской области на ряде участков фронта не превышает 12 км. На востоке этот регион граничит с Донецкой Народной Республикой, на юге — с Херсонской и Запорожской областями.