Москва, 26 ноября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Расстояние от российских позиций до Днепропетровской области на ряде участков фронта не превышает 12 км. Об этом 26 ноября сообщил источник в силовых структурах РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 км напрямую», — сообщил представитель силовиков ТАСС.

Днепропетровская область на востоке граничит с Донецкой Народной Республикой, на юге — с Херсонской и Запорожской областями.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные вышли на окраины посёлка Великая Новосёлка в ДНР.

Освобождение этого населённого пункта от украинской армии открывает российским военным дорогу к Днепропетровской области.

Рогов 26 ноября сообщил, что российские военные зачистили от ВСУ село Елизаветовку. В настоящее время армия России продолжает зачистку «огневоого мешка», в котором оказались украинские подразделения у Курахово.