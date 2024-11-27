Севастополь, 27 ноября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили две воздушные цели над акваторией Чёрного моря в Севастополе. Об этом 27 ноября сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

РИА Новости

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы Севастополя, все службы в городе приведены в состояние боевой готовности. Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, а также оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 ноября российские средства ПВО перехватили и сбили 22 беспилотника украинских формирований над несколькими регионами РФ. Десять дронов из этого числа уничтожили в Ростовской области, семь — в Белгородской области, два — в Воронежской, а также ещё по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Глава Железногорска в Курской области Александр Михайлов вечером 26 ноября сообщил о сбитом над городом украинском БПЛА. По его словам, в результате этого никто не погиб и не пострадал.

Ранее в этот же день украинские боевики совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и ещё нескольких сотрудников администрации. Они также ударили по автомобилю замглавы Новокаховской администрации Максима Новака. Для атак были использованы боевые дроны. Никто из чиновников в результате этого не пострадал.