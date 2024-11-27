Одинцово, Московская область, 27 ноября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Во дворе дома в жилом комплексе «Лайково» в Одинцовском районе в Московской области 27 ноября взорвался легковой автомобиль.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В жилом комплексе «Лайково» произошёл взрыв легкового автомобиля», — привело слова представителя экстренных служб «РИА Новости».

На месте происшествия работают следователи. Отмечается, что взрыв мог произойти из-за поджога.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе 13 ноября взорвался автомобиль. В результате погиб военнослужащий — начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту совершения теракта. В качестве основной версии следователи рассматривают заказное убийство.