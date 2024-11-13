Погибшим при взрыве машины в Севастополе оказался военнослужащий
Севастополь, 13 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Погибшим при взрыве машины в Севастополе оказался военнослужащий. Об этом 13 ноября сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал он в своём Telegram-канале.
Развозжаев также призвал сограждан быть бдительными и оперативно сообщать властям о подозрительных личностях и предметах.
Как передавало ИА Регнум, о взрыве автомобиля на улице Шевченко в Севастополе стало известно 13 ноября. Telegram-канал «112» сообщил, что в момент возгорания в салоне автомобиля находился мужчина, взрывом ему оторвало ноги. Спасти его жизнь не удалось.
24 июля в одном из жилых дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил ранение ног, а сидевшая рядом с ним женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям Уголовного кодекса о покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.