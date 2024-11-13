Севастополь, 13 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Севастополе следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту взрыва автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом 13 ноября сообщили в главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу машины. Следователи назначили необходимые экспертизы, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и виновников теракта.

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Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. По информации Telegram-канала «112», мужчине оторвало ноги. Губернатор города Михаил Развозжаев сообщил, что погибший был военнослужащим. Он также не исключил, что причиной взрыва могла стать диверсия.

24 июля в одном из жилых дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил ранение ног, а сидевшая рядом с ним женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Подрывника Евгения Серебрякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения преступления. В ходе допроса обвиняемый признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и собирал взрывное устройство под руководством кураторов.