Севастополь, 13 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Следствие считает заказное убийство основной версией подрыва машины в Севастополе. Об этом 13 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«За офицером следили около семи дней. Предварительно, СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. Ред.) было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведено дистанционно — сегодня около 10 утра, когда военнослужащий двигался в потоке на улице Тараса Шевченко. <…> Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство», — сказано в сообщении.

Как утверждает канал, погибший офицер с 2023 года находился в «украинских списках».

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. По информации Telegram-канала «112», мужчине оторвало ноги. Губернатор города Михаил Развозжаев сообщил, что погибший был военнослужащим. Он также не исключил, что причиной взрыва могла стать диверсия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.