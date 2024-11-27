Екатеринбург, 27 ноября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В год председательства России в БРИКС объединение достигло больших результатов. Об этом 27 ноября заявил замглавы МИД России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков.

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В ходе открытия заключительного заседания шерп/су-шерп стран БРИКС он отметил, что в 2024 году страны объединения вместе достигли больших результатов.

«Прогресс был достигнут во всех сферах нашего сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные контакты», — заявил Рябков.

На сегодняшний день состоялось свыше 250 мероприятий. Кроме того, до конца года запланирована ещё целая серия.

Среди важных достижений этого года можно назвать договорённость о создании Зерновой биржи БРИКС, Контактной группы по вопросам изменения климата и устойчивого развития, геологических, технологических и инвестиционных платформ, отметил российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Россия председательствует в БРИКС в 2024 году. В этом году к объединению присоединились пять новых стран — ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия. Официальным партнёром объединения стала Белоруссия.

Президент России Владимир Путин в начале ноября назвал БРИКС хорошим примером конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке.