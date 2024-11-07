Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:03 — ИА Регнум. БРИКС служит хорошим примером конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Zuma\TASS

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928016" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> БРИКС — пример конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке

«Теперь в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо. И всё это — под аккомпанемент разговора о европейском выборе», — отметил президент РФ.

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