Минск, 11 ноября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Белоруссия официально стала партнёром БРИКС. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес российского лидера Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнёра. Документ передал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков послу РФ в Минске Борису Грызлову.

«Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами-членами процедуры получения партнёрского статуса. Именно с этого момента страна официально считается партнёром БРИКС», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября Лукашенко на заседании в формате «БРИКС+/аутрич» отметил, что Белоруссия полностью готова к полноправному членству в БРИКС. Он перечислил направления, в которых Минск может поделиться опытом, в их числе — безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, гуманитарная сфера.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск полностью разделяет идеологию БРИКС и намерен активно участвовать в работе объединения. Белоруссия идёт к союзникам с «конкретными идеями и проектами», чтобы содействовать решению общечеловеческих проблем, добавил он.

22–24 октября в Казани проходил саммит глав государств БРИКС. Россия председательствует в объединении с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин.

В ходе выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы.