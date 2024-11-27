Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили ночью над территорией Ростовской области десять вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 27 ноября сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА», — написал врио главы региона.

Слюсарь уточнил, что на земле пострадавших и разрушений нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) 26 ноября нанесли удары по Васильевке и Каменке-Днепровской в Запорожской области. Удары наносились по гражданской инфраструктуре беспилотником и артиллерией. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В течение ночи на 26 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 39 беспилотников ВСУ. Из них 24 дрона ликвидировано над территорией Ростовской области, в том числе в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.