Васильевка, Запорожская область, 26 ноября, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 26 ноября нанесли удары по Васильевке и Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

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Удары наносились по гражданской инфраструктуре, отметил Тицкий в своём Telegram-канале.

«Сегодня в Васильевке зафиксирована атака беспилотника по зданию почтового отделения. Беспилотник сбит силами Вооружённых сил Российской Федерации. Пострадавших нет», — написал Тицкий.

Кроме того, Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу, отметил заместитель губернатора. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 ноября пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что ВСУ совершили миномётный обстрел Новой Каховки. По уточнённым данным, четыре мирных жителя погибли, ещё семь получили ранения. ВСУ повторно атаковали место обстрела, когда туда приехали сотрудники экстренных служб.

Ранее 26 ноября также сообщалось, что ВСУ за сутки пять раз обстреляли город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар и прилегающую к станции территорию. Также за минувшие сутки были зафиксированы три атаки дронов противника.