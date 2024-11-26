Москва, 27 ноября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Партнёрство между странами опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи, выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина в газете «Казахстанская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

В пресс-службе Кремля уточнили, что российский лидер накануне визита в Казахстан поделился видением современного состояния и будущего отношений двух стран.

«Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнёрство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы», — указал Путин.

Российский лидер отметил тесные и добрые личные отношения с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Оба государства, по словам Путина, выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции.

Двусторонний товарооборот в 2023 году побил новый рекорд и преодолел планку в 28 млрд долларов, а в январе–сентябре 2024 года превысил 20 млрд долларов. В структуре взаимной торговли всё большее место занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью, постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, это позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней конъюнктуры, добавил Путин.

Также ежегодно растут инвестиции России в экономику Казахстана. С российским участием в республике действуют более 23 тыс. предприятий. Также страны сотрудничают в нефтегазовом секторе, развитии урановой отрасли. Имеется ряд отраслевых проектов и по другим направлениям, продолжил президент РФ.

Важную роль во взаимоотношениях России и Казахстана, по словам Путина, занимают гуманитарные обмены, в рамках которых расширяется сотрудничество в культуре, спорте, по линии общественных и молодёжных кругов, в сфере образования. В вузах России обучается около 60 тыс. казахстанских студентов, в Казахстане открыты филиалы многих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. В ближайшее время в Астане заработает филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Токаева, отметил Путин. В Казахстане поддерживается Россией строительство новых русскоязычных школ.

В 2025 году народы РФ и Казахстана будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, напомнил Путин и пригласил на торжества казахстанских друзей.

В завершении глава государства подчеркнул готовность России продолжать развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Казахстаном.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября начнётся государственный визит Путина в Казахстан. Президент России встретится с Токаевым. Лидеры двух стран примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции.

После переговоров в Астане главы государств подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Сам факт государственного визита Путина в Казахстан подчёркивает успешность развития двусторонних отношений Москвы и Астаны, добавил он.