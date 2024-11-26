Лондон, 26 ноября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании считает необоснованными обвинения в адрес британского дипломата Уилкса Прайора и примет меры в ответ на его высылку из России. Об этом в ведомстве заявили 26 ноября «РИА Новости».

Global Look Press

«Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом», — процитировало издание представителя британского МИД.

В министерстве не уточнили, каким образом планируют отреагировать на действия Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября ФСБ сообщила, что Прайор начал выполнять функции одного из шестерых британских разведчиков, высланных в сентябре из Москвы. Его лишили аккредитации и потребовали покинуть Россию.

В связи с инцидентом МИД РФ вызвал посла Великобритании в Москве Найджела Кейси. Иностранному дипломату заявили о недопустимости работы на российской территории британских спецслужб. Также было выявлено, что о Прайоре подали заведомо ложные данные при заполнении анкеты на аккредитацию.

Российский МИД отметил, что после этого инцидента будет требовательней относиться к анкетам британцев. Посла также предупредили, что Москва ответит зеркально, если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации.