Дамаск, 26 ноября, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) 26 ноября нанесла удары по населённым пунктам в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.

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Отмечается, что под обстрелы попали деревни Эль-Аминия и Умм Харатейн, находящиеся на севере и западе провинции. Данных о последствиях ударов пока нет, информацию уточняют.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября ЦАХАЛ нанесла удары по четырём мостам в провинции Хомс. Все они были повреждены.

23 ноября израильские самолёты совершили авианалёт на район Баста в центре столицы Ливана Бейрута. Также ЦАХАЛ нанесла удар по району Шиях в южных пригородах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 ноября заявила, что Москва решительно осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире и призывает стороны соблюдать рамки цивилизованного поведения. Она отметила, что в результате этой атаки погибли 36 человек и более 50 получили ранения.