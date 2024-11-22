Москва, 22 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает удары Израиля по сирийской Пальмире и призывает все стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения, заявила 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки», — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

По словам официального представителя МИД РФ, силовая акция Израиля на территории Сирии, а также все предшествовавшие ей, являются грубым нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Израиля 20 ноября нанесли удар по сирийской Пальмире. Обстрелам подверглись жилые строения и промышленная зона города.

В ночь с 8 на 9 ноября военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты к юго-востоку от города Алеппо в Сирии. Несколько сирийских военных пострадали в результате атаки. По информации телеканала Al Hadath, удар наносился по промзоне Эс-Сафира. Журналисты уточнили, что там располагаются военные предприятия и склады оборонного назначения.

14 ноября стало известно, что армия Израиля нанесла удар по району сирийского города Эль-Кусейр в провинции Хомс около границы с Ливаном. В тот же день сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по одному из мостов на юго-западе Сирии в районе Эль-Кусейр.