Киев, 26 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 26 ноября российские военные выпустили рекордное количество беспилотников по территории Украины.

Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

В своём Telegram-канале политик написал о 188 ударных дронах. В результате прилётов была повреждена критическая инфраструктура страны. Ситуацию в Тернополе он назвал сложной.

«Около 80 дронов удалось сбить, более чем 90 — локально потеряны», — заверил политик.

Зеленский призвал усилить санкции против России, перекрыв возможность получать компоненты, применяемые в производстве беспилотников. Рестрикции должны работать, указал он.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы военно-промышленного комплекса, а также военным предприятиям на Украине. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, склад с боеприпасами.

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал атаку одной из крупнейших на объекты критической инфраструктуры страны. Он добавил, что Украина должна добиваться урегулирования конфликта с Россией через силу, а не через умиротворение.

Зеленский утверждал, что всего было использовано 120 ракет, в том числе «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы», а также 90 беспилотников. По его словам, целью ударов стала энергетическая инфраструктура Украины.