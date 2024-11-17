Москва, 17 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Пока сложно предположить, когда конкретно состоятся контакты президента РФ Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет — предположить невозможно», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля добавил, что подготовка к беседе пока не ведётся, но при необходимости она может быть организована очень оперативно.

«Поэтому проблем нет. И, я думаю, как только эта необходимость возникнет и понимание необходимости такого общения совпадёт с двух сторон, оно состоится», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября газета The Washington Post написала, что Трамп позвонил Путину и якобы посоветовал не обострять конфликт на Украине, напомнив о значительном военном присутствии США в Европе.

Песков опроверг сообщения о телефонном звонке Трампа Путину. Он добавил, что подобная информация не соответствуют действительности.

7 ноября Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер отметил, что ему неизвестно, какой будет политика Трампа после его возвращения в Белый дом, однако он готов вести дискуссию с американским президентом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, подчеркнул Путин.