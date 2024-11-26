Тбилиси, 26 ноября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Находящимся в Грузии туристам из России не следует посещать людные места в связи с тем, что в стране идут акции протеста. Об этом 26 ноября сообщили в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что непосредственной опасности для россиян эти события не представляют.

«Тем не менее рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся на территории Грузии, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, мест проведения демонстраций и акций протеста», — привели заявление диппредставительства «Известия».

Дипломаты отмечают, что в секцию в связи с массовыми протестами и связанными с ними нарушениями безопасности от россиян обращений не было.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии проходят протесты, организованные прозападной оппозицией против итогов состоявшихся 26 октября парламентских выборов. Оппозиция не согласна с итогами голосования. Согласно данным ЦИК республики, 53,93% голосов получила правящая партия «Грузинская мечта».

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что считает выборы нечестными, и призвала оппозицию к протестам, которые идут уже месяц. В Тбилиси 25 ноября участники акции прошли маршем в направлении здания парламента. У некоторых в руках были флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

Как отметил 26 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад пытается осуществить в Грузии цветную революцию. Для этого он провоцирует внутренние конфликты и разжигает существующие в республике очаги напряжённости.