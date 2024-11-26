Прага, 26 ноября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Разведсообщества стран ЕС опасаются, что после завершения конфликта на Украине Европа может столкнуться с наплывом контрабандного оружия и украинских военных. Об этом 26 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя разведки Чехии Михала Куделку.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания <конфликта>, таким как приток украинских военных и контрабанда оружия, которое может оказаться не в тех руках», — сказано в материале.

Агентство также отмечает, что Куделка не сомневается в том, что при администрации Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, сотрудничество между американскими и европейскими спецслужбами сохранится на прежнем высоком уровне.

Как передавало ИА Регнум, контрабанда оружия с Украины давно стала больной темой поддерживающих её стран Запада. Так, специальные службы США в 2023 году обнародовали факты хищения части поставленных Киеву западных вооружений. Махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и военнослужащие-энтузиасты.

Занимавший тогда пост министр обороны России Сергей Шойгу также заявлял, что передаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов. Это, в свою очередь, сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщал, что, согласно его информации, американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, и таких примеров достаточно много.