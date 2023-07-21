Вашингтон, 21 июля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. В США обнародовали факты хищения части западного вооружения, отправленного на Украину. Махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и служащие-добровольцы. Пропажу удалось вернуть, сообщил 20 июля телеканал CNN со ссылкой на отчёт генерального инспектора Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

В отчёте от 6 октября 2022 года отмечается, что преступления пресекли украинские спецслужбы.

Так, в конце июне 2022 года преступники похитили оружие, в том числе гранатомёт, пулемёт и более 1000 патронов. В том же месяце предотвратили заговор торговцев оружием, которое было украдено с линии фронта на юге Украины. По другому факту фигурировал умысел украинских преступников, выдававших себя за сотрудников гуманитарных организаций. Они похитили бронежилеты на сумму 17 тыс. долларов.

В августе прошлого года бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и около 1000 патронов, которые хранились на складе, предположительно, для продажи на чёрном рынке.

В отчёте при этом нет точных данных о том, какой стране принадлежит похищенное оружие. Рекомендации для дальнейшего контроля над вооружением не указаны в документе генерального инспектора Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Соединенные Штаты возобновили инспекции на Украине для отслеживания поставок вооружений киевскому режиму. По данным Reuters, существует риск того, что оружие может попасть «не в те руки».

В Польше задержали трёх мужчин, которые подозреваются в краже боеприпасов из американского спецпоезда. Ограбление произошло во время остановки поезда в польском Венглинеце. Из вагонов, которыми управляли американские военные, исчезли ящики с боеприпасами, предназначенными для Украины. Всего похитили 120 патронов калибра 25 мм, также пропали гранаты, гранатомёты и прочие боеприпасы.