Вашингтон, 11 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Министерство обороны США должным образом не осуществляло надзор за поставками оружия Украине. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о вооружении на сумму свыше $1 млрд.

В докладе указали, что американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за отправку почти 40 тыс. единиц оружия, в которое входят дроны-камикадзе, приборы ночного видения и ПЗРК.

«Вызывает опасения, что они могут быть украдены или ввезены контрабандой в то время, когда Конгресс обсуждает, отправлять ли ещё военную помощь Киеву», ― говорится в материале.

В докладе отметили, что большое количество оружия, исчезнувшее или иным образом неучтённое в правительственных базах данных, может увеличить риск кражи или попадания его в третьи руки.

Инспектор также пришёл к выводу, что даже без более совершенных методов отслеживание отправленной на Украину помощи будет затруднено, поскольку запасы продолжают меняться.

При этом в докладе не привели доказательств того, что какое-либо оружие использовалось не по назначению после того, как его отправили в военный логистический центр США в Польше или дальше передали Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, в США летом 2023 года обнародовали факты хищения части западного вооружения, отправленного на Украину. Махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и служащие-добровольцы. Пропажу удалось вернуть.

Согласно отчёту генерального инспектора Пентагона, преступления пресекли украинские спецслужбы. Так, в конце июня 2022 года преступники похитили оружие, в том числе гранатомёт, пулемёт и более 1000 патронов. В том же месяце предотвратили заговор торговцев оружием, украденным с фронта на юге Украины.

В августе 2022 года бойцы добровольческого батальона украли 60 винтовок и около 1000 патронов со склада, где их хранили, предположительно, для продажи на чёрном рынке.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 9 октября заявил, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке и его достаточно много. По его словам, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть данные об утечках оружия с Украины. Он добавил, что продают всё, что можно продать.

30 октября обозреватель журнала Time Саймон Шустер написал об огромном масштабе воровства украинских чиновников. По словам одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского, люди воруют «так, будто завтра не наступит».