Вашингтон, 26 ноября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Возможная передача действующим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Киеву может быть приравнена к госизмене. Об этом 25 ноября заявила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин.

Chris Kleponis/Global Look Press Джо Байден

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Она также задалась вопросом, не планирует ли Байден подобными шагами начать ядерную войну для возможной приостановки передачи власти избранному американскому президенту Дональду Трампу.

Поводом для комментария Грин стал пост предпринимателя Марио Навфаля, иронично поинтересовавшегося, поддерживают ли власти США эскалацию для оказания помощи Украине или «речь идёт о чем-то большем».

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября газета The New York Times написала, что несколько американских и европейских чиновников выдвинули идею вернуть Украине ядерное оружие. Помимо передачи ядерного оружия, они также изучают вариант размещения в стране арсенала обычных вооружений.

Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 26 ноября напомнил, что фактическая передача ядерного оружия Украине может быть рассмотрена как акт нападения на Россию. Что, в свою очередь, даёт возможность воспользоваться пунктом 19 «Основ госполитики в области ядерного сдерживания». В нём обозначены условия для ответного применения РФ ядерного оружия.