Москва, 26 ноября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Угрозу передать Киеву ядерное оружие можно рассматривать как подготовку к ядерному конфликту с Россией, а фактическую передачу — как акт нападения на страну. Об этом 26 ноября заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Ранее газета The New York Times написала, что несколько американских и европейских чиновников выдвинули идею вернуть Украине ядерное оружие. Помимо передачи ядерного оружия, они также изучают вариант размещения в стране арсенала обычных вооружений.

«Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика [действующего президента США Джо] Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, идея передать ядерное оружие стране, конфликтующей с «крупнейшей ядерной державой», звучит абсурдно. Медведев также напомнил, что факт нападения на Россию может повлечь ответные действия, продиктованные пунктом 19 «Основ госполитики в области ядерного сдерживания». В нём обозначены условия для применения РФ ядерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин заявила, что передачу Байденом ядерного оружия Украине можно будет расценивать в качестве государственной измены. Она также задалась вопросом, не намерен ли нынешний глава Белого дома такого рода действиями развязать ядерную войну, чтобы это стало поводом для приостановки процесса передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он подчеркнул, что это станет опасной провокацией. Глава государства также подчеркнул, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, способна ли на это Украина в её сегодняшнем состоянии.