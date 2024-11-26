Москва, 26 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с её лидером Сергеем Мироновым намерены внести на рассмотрение парламентариев пакет законопроектов, которыми предлагается запретить привлекаемым в рамках организованного набора трудовым мигрантам получать вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ. Об этом 26 ноября сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — приводит агентство текст законопроекта.

Уточняется, что организованный набор — это комплекс мероприятий по организованному привлечению граждан других государств для осуществления ими трудовой деятельности на территории России. Депутаты также предлагают запретить мигрантам привозить в РФ семьи и близких родственников.

В октябре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что области здравоохранения и образования должны быть исключены из перечня профессий, которые дают мигрантам возможность получать ВНЖ в упрощённом порядке. По его словам, привлечение иностранных специалистов в данные сферы неэффективно и вредит отечественному рынку труда.

В том же месяце правительство России утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, её размер составил 5,5 тыс. разрешений. По сравнению с прошлым годом она сократилась почти в два раза. Весь объем разрешений власти распределят по регионам на основании их заявлений.

Глава Минтруда Антон Котяков также отмечал, что власти РФ планируют изменить действующую систему привлечения мигрантов к работе. Он отметил, что патент на работу потерял актуальность и требует реформы. Министр напомнил, что работодатели в РФ тратят деньги на обучение и медобследование иностранцев, при этом не получая гарантии того, что потенциальный сотрудник останется работать у них. Котяков считает, что решить проблему поможет схема, в рамках которой часть затрат будет переложена на мигранта.